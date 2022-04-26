Новоаннинский, Волгоградская область, 26 апреля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Заключён под стражу подозреваемый в разбойном нападении на ювелирный магазин в Новоаннинском Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

В преступлении подозревают 37-летнего жителя Волгограда. По версии следствия, утром 6 апреля мужчина в чёрной маске пытался ограбить ювелирный магазин, угрожая продавцу пистолетом. Продавец начала звать на помощь, злоумышленник принялся бить женщину, в том числе электрошокером. На крики потерпевшей прибежали продавцы из соседней торговой точки, они смогли оттащить преступника и попытались его задержать.

Ранее подозреваемый уже отбывал наказание за разбой в виде девяти лет лишения свободы и освободился условно-досрочно в 2020 году.

Новоаннинский районный суд 25 апреля заключил подозреваемого под стражу до 6 июня 2022 года. Постановление может быть обжаловано.