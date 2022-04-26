Майкоп, 26 апреля 2022, 10:01 — REGNUM Адыгея отправила очередную партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса, пострадавших от военных действий. Большегрузы повезли в ДНР и ЛНР около 20 тонн груза, сообщил 26 апреля глава республики Мурат Кумпилов.
Ранее из Адыгеи уже неоднократно отправлялись колонны с гуманитарным грузов для Донецкой и Луганской Народных Республик. В марте большегрузы отвезли в Донбасс 12 тонн продуктов питания, в том числе муки, риса, вермишели, растительного масла, сыра, воды, сока.