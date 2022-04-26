Майкоп, , 10:01 — REGNUM Адыгея отправила очередную партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса, пострадавших от военных действий. Большегрузы повезли в ДНР и ЛНР около 20 тонн груза, сообщил 26 апреля глава республики Мурат Кумпилов.

Гуманитарная помощь Донбассу из Адыгеи Телеграм-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

«Ещё 20 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса, собранной по инициативе партии «Единая Россия», отправлены сегодня из Адыгеи. Спасибо однопартийцам, спасибо общественным организациям нашей республики, спасибо всем неравнодушным жителям Адыгеи», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее из Адыгеи уже неоднократно отправлялись колонны с гуманитарным грузов для Донецкой и Луганской Народных Республик. В марте большегрузы отвезли в Донбасс 12 тонн продуктов питания, в том числе муки, риса, вермишели, растительного масла, сыра, воды, сока.