Москва, , 10:02 — REGNUM В России активизируют работу по созданию единого Фонда пенсионного и социального страхования. Такое поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Правительство РФ digital.gov.ru

Так, Министерству труда и социальной защиты России в срок до 5 мая необходимо представить в правительство график разработки и принятия подзаконных нормативных актов для реализации федерального закона о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования.

«Параллельно будет прорабатываться вопрос по введению единого тарифа страховых взносов. Предполагается, что они будут перечисляться в фонд единым платежом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фонд, который призван сделать «получение социальных выплат более быстрым и удобным для граждан», должен заработать с 1 января 2023 года. К этому времени должна быть обеспечена правовая, организационная и техническая готовность работы организации.

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Как сообщало ИА REGNUM, решение об Объединении Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) было принято трёхсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. Реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы. В результате государство сможет централизованно управлять всеми социальными выплатами, предоставлять их максимально оперативно, удобно и адресно, пояснили в правительстве России.

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