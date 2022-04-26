Бухарест, , 09:59 — REGNUM На территории Румынии зафиксирован первый случай заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения. Об этом 26 апреля сообщает Радио Румынии.

Вирус гепатита

Уточняется, что гепатитом заразилась пятилетняя девочка из окрестностей Бухареста, госпитализированная 4 апреля.

При этом, по данным румынского минздрава, у нее не выявлено никакой активной вирусной инфекции или признаков аутоиммунных заболеваний. Также ребенок не выезжал с родителями за границу страны и не связан с другим случаем, который известен европейскому бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отметим, на данный момент европейское бюро ВОЗ сообщало о 169 случаях заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения (не выявлены известные вирусы гепатита) среди детей в возрасте от одного месяца до 16 лет в 12 разных странах.