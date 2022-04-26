Бухарест, 26 апреля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. На территории Румынии зафиксирован первый случай заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения. Об этом 26 апреля сообщает Радио Румынии.

Вирус гепатита

Уточняется, что гепатитом заразилась пятилетняя девочка из окрестностей Бухареста, госпитализированная 4 апреля.

При этом, по данным румынского минздрава, у нее не выявлено никакой активной вирусной инфекции или признаков аутоиммунных заболеваний. Также ребенок не выезжал с родителями за границу страны и не связан с другим случаем, который известен европейскому бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отметим, на данный момент европейское бюро ВОЗ сообщало о 169 случаях заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения (не выявлены известные вирусы гепатита) среди детей в возрасте от одного месяца до 16 лет в 12 разных странах.