Чебоксары, , 09:59 — REGNUM В Алатырском районе Чувашии экс-сотрудник колонии обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Уголовное дело Иван Шилов © ИА REGNUM

Под уголовное преследование попал бывший сотрудник колонии-поселения № 8 УФСИН по Чувашии. Правоохранители полагают, что преступление было совершено в сентябре–ноябре 2021 года, когда обвиняемый временно исполнял обязанности заместителя начальника центра трудовой адаптации осуждённых.

По версии следствия, злоумышленник ввёл в заблуждение одного из осуждённых о возможности помочь условно-досрочному освобождению, получив от матери заключённого за свои «услуги» 15 тыс. рублей.

«В действительности он не имел полномочий по решению данного вопроса, а положительное заключение дисциплинарной комиссии принято без его участия», — говорят в ведомстве, отмечая, что «каких-либо действий в пользу осуждённого он не совершал».

Фигурант уголовного дела уволен после служебной проверки по отрицательным основаниям.

Экс-сотрудника колонии обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»). Материалы переданы в Алатырский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в Чувашии экс-сотрудника следственного изолятора № 2 УФСИН оштрафовали за получение взятки и превышение полномочий.

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