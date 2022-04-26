Тирасполь, , 09:59 — REGNUM В Приднестровье 26 апреля неизвестные атаковали территорию радиотелецентра «‎Маяк» в Григориопольском районе возле украинской границы. Об этом сообщает пресс-служба МВД ПМР.

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«26 апреля в посёлке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва: первый в 6:40, второй в 7:05», — говорится в сообщении.

По данным министерства, пострадавших нет. Взрывами были повреждены две самые мощные антенны, которые вели ретрансляцию радиопередач из России.

Место происшествия оцепили сотрудники милиции. Территорию телерадиоцентра начали обследовать сапёры.

Напомним, 25 апреля в Тирасполе неизвестные обстреляли здание министерства государственной безопасности, предположительно, из гранатометов. Жертв не было.

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