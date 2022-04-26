В Приднестровье неизвестные взорвали антенны телерадиоцентра
Тирасполь, 26 апреля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Приднестровье 26 апреля неизвестные атаковали территорию радиотелецентра «Маяк» в Григориопольском районе возле украинской границы. Об этом сообщает пресс-служба МВД ПМР.
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«26 апреля в посёлке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва: первый в 6:40, второй в 7:05», — говорится в сообщении.
По данным министерства, пострадавших нет. Взрывами были повреждены две самые мощные антенны, которые вели ретрансляцию радиопередач из России.
Место происшествия оцепили сотрудники милиции. Территорию телерадиоцентра начали обследовать сапёры.
Напомним, 25 апреля в Тирасполе неизвестные обстреляли здание министерства государственной безопасности, предположительно, из гранатометов. Жертв не было.