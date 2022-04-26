Париж, , 09:59 — REGNUM Новоизбранный президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор со своим предшественником Франсуа Олландом, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Présidence de la République France

От приближенных стало известно, что телефонный разговор длился в общей сложности десять минут. Разговор шел об итогах выборов, об уроках голосования, в частности количестве набранных Марин Ле Пен голосов, а также о состоянии страны в целом.

Бывший президент Франции Франсуа Олланд призывал «французов голосовать за Эммануэля Макрона», его бывшего министра, во втором туре президентских выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, потерпев поражение во втором туре президентских выборов во Франции, Марин Ле Пен объявила о своем намерении баллотироваться на выборах в законодательные органы.

Читайте ранее в этом сюжете: После поражения на выборах Ле Пен поборется за кресло депутата