Париж, 26 апреля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Новоизбранный президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор со своим предшественником Франсуа Олландом, передает BFM TV.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

От приближенных стало известно, что телефонный разговор длился в общей сложности десять минут. Разговор шел об итогах выборов, об уроках голосования, в частности количестве набранных Марин Ле Пен голосов, а также о состоянии страны в целом.

Бывший президент Франции Франсуа Олланд призывал «французов голосовать за Эммануэля Макрона», его бывшего министра, во втором туре президентских выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, потерпев поражение во втором туре президентских выборов во Франции, Марин Ле Пен объявила о своем намерении баллотироваться на выборах в законодательные органы.