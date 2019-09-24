ИА REGNUM

Владимир Путин встречается с олимпийцами, а также Генсеком ООН — трансляция

Президент России Владимир Путин во вторник, 26 апреля, проводит встречу с российскими спортсменами – победителями и призёрами XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине, а также членами паралимпийской команды России, которых не допустили до соревнований по политическим причинам. Президент вручит государственные награды золотым медалистам Олимпиады. В этот же день в режиме видеосвязи Владимир Путин проведёт заседание президентского Совета по развитию физической культуры и спорта.

Кроме того, глава российского государства примет прибывшего в Москву генсека ООН Антониу Гуттериша. В центре внимания будет ситуация вокруг Украины, прежде всего, её гуманитарный аспект. Все новости об этих встречах и событиях — в трансляции ИА REGNUM.

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