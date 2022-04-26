Сан-Рафел, США, 26 апреля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В честь десятилетия с релиза приключенческой игры The Walking Dead: The Game издательство Skybound Games опубликовало документальный фильм о разработке проекта. Как оказалось, изначально её создавали как спин-офф Left 4 Dead, сообщает издание Eurogamer 26 апреля.

Instacodez The Walking Dead

Геймдизайнер Джейк Родкин в фильме рассказывает, что студия Telltale Games действительно планировала делать спин-офф Left 4 Dead в формате «интерактивное кино». Однако позже от этой идеи было решено отказаться — конкретных причин он не называет.

Напомним, что Left 4 Dead — это популярный кооперативный шутер, в котором команда из четырёх игроков пытается выжить в городе, захваченном ордами зомби. Первая часть серии вышла в 2008 году, а вторая в 2009-м.