Санкт-Петербург, 26 апреля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. На внешнем кольце Кольцевой автомобильной дороги (КАД) Санкт-Петербурга в районе Ленинградской улицы на месяц закроют две полосы движения, предупредили 26 апреля в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Путепровод на 48 км КАД

С 3 по 26 мая на участке между транспортной развязкой на пересечении с Мурманским шоссе (Р-21 «Кола») и транспортной развязкой на пересечении с Колтушским шоссе будут вестись работы по восстановлению лакокрасочного покрытия металлических и железобетонных конструкций путепровода проходящего над основным ходом КАД, в районе Ленинградской улицы. Поэтому с 3 по 14 мая будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвёртая полосы, а с 15 по 26 мая первая и вторая полосы.

«Работы будут производиться на 48 км внешнего кольца КАД, в круглосуточном режиме, в две смены», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, добавив, что по оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.