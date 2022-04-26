Тула, 26 апреля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Общеобластной субботник состоится в Тульской области 30 апреля, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Субботник

В рамках субботника планируется привести в порядок после зимы парки, скверы, общественные территории, центральные улицы и дворы.

Власти намерены обеспечить возможность раздельного сбора мусора при проведении субботника. Так, будет работать 28 площадок, где будут принимать в целях дальнейшей утилизации изношенные шины, устаревшее электрооборудование, пластик и макулатуру.

Кроме того, в Туле в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова стартует серия ежемесячных акций дарения вещей «Зеленая суббота». В рамках Всероссийской акции «Вода России» туляки будут убирать берега водных объектов, в рамках Международной акции «Сад памяти» — высаживать саженцы. Их планируется высадить на 64 участках лесного фонда Тульской области. В муниципальных образованиях региона посадят более 133 тысяч сеянцев.