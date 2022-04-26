Томск, 26 апреля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Томской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стал 74-летний местный житель. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону.

Pictures of Money Инвестиции

По данным ведомства, потерпевшему позвонил неизвестный и предложил инвестировать средства на одной из интернет-платформ.

«Томич согласился и по указанию злоумышленников перевел на указанный ему счет около 2 800 000 рублей. После чего злоумышленник перестал выходить на связь», — отметили в управлении.