74-летний томич потерял 2,8 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях
Томск, 26 апреля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Томской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стал 74-летний местный житель. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону.
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Инвестиции
По данным ведомства, потерпевшему позвонил неизвестный и предложил инвестировать средства на одной из интернет-платформ.
«Томич согласился и по указанию злоумышленников перевел на указанный ему счет около 2 800 000 рублей. После чего злоумышленник перестал выходить на связь», — отметили в управлении.