Чита, 26 апреля 2022, 09:56 — REGNUM В Забайкальском крае прошли учебно-тренировочные полёты ударных вертолётов Ми-24 армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) в условиях минимальной видимости. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.
Экипажи отработали лётно-тактические задания на высотах от минимальной до двух тысяч метров. В том числе отработали набор высоты, висение и полёт по установленному маршруту в условиях полного отсутствия видимости наземных ориентиров.
Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры действий группы ударных вертолётов Ми-24, Ми-28Н и Ка-52 по уничтожению огневых позиций ПВО и бронетехники украинских боевиков.
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