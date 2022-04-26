Чита, 26 апреля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Забайкальском крае прошли учебно-тренировочные полёты ударных вертолётов Ми-24 армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) в условиях минимальной видимости. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Igor Dvurekov Ми-24

Экипажи отработали лётно-тактические задания на высотах от минимальной до двух тысяч метров. В том числе отработали набор высоты, висение и полёт по установленному маршруту в условиях полного отсутствия видимости наземных ориентиров.

пресс-служба ВВО «Кроме того, экипажи Ми-24 отработали снижение и заход на посадку с применением посадочной системы аэродрома, которая представляет собой несколько радиомаяков, расположенных на различном удалении от взлётно-посадочной полосы. Так, лётчики определили траекторию для захода на посадку и выполнили снижение до улучшения видимости, после чего осуществили посадку визуально».

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры действий группы ударных вертолётов Ми-24, Ми-28Н и Ка-52 по уничтожению огневых позиций ПВО и бронетехники украинских боевиков.