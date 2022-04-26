Барнаул, , 09:55 — REGNUM На аллее «Памяти и славы» в Барнауле 26 апреля состоялся митинг, посвящённый 36 годовщине со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Помимо сотрудников ГУ МЧС России по Алтайскому краю в нем приняли участие ветераны службы, представители Правительства края, депутаты АКЗС, руководство Управления ГОЧС и ПБ в Алтайском крае и общественной организации инвалидов «Семипалатинск-Чернобыль», сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

22-04-26 13.49.00 МЧС

Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю Алексей Жук обратился к собравшимся с приветственной речью: «Мы гордимся тем, что в нашем ведомстве продолжат работать те, кто непосредственно принимал участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Сегодня мы чтим память погибших на этой страшной аварии. Мы помним историю и благодарны тем, кто ценой своей жизни и здоровья защитил нас от последствий радиационной катастрофы. Их подвиг бесценен».

В Иоанно-Богословской церкви г. Барнаула состоялась панихида по погибшим от радиационных аварий.

Памятные мероприятия с участием сотрудников МЧС России прошли по всему краю.

Как сообщало ИА REGNUM, 36 лет назад произошла чернобыльская катастрофа. Одна из самых страшных в XX веке. Тут, впрочем, надо заметить, что были и другие — Фукусима, к примеру, случилась совсем недавно, в 2011-м, — но в массовое сознание вошла прежде всего чернобыльская трагедия.

Читайте также: Чернобыль… Почему нынешний сон разума не вмещает в себя идейный героизм