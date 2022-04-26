Пермь, , 09:53 — REGNUM Аукцион по ремонту перрона пермского аэропорта признан несостоявшимся. На конкурс не поступило ни одной заявки. Информация об этом опубликована на портале госзакупок, передает корреспондент ИА REGNUM.

Аэропорт Government-nnov.ru

Напомним, тендер на оказание услуг по ремонту перрона воздушной гавани в Перми объявили 30 марта. Начальная (максимальная) цена лота составила 22,3 млн рублей. В техзадании указано, что подрядчик должен ликвидировать дефекты аэродромного покрытия с помощью горячих асфальтобетонных смесей.

Напомним, после проведенной реконструкции в аэропорту выявили дефекты на перроне и рулежной дорожке. Было заявлено о необходимости заменить дорожное покрытие на новое.

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