Пермь, 26 апреля 2022, 09:53 — REGNUM Аукцион по ремонту перрона пермского аэропорта признан несостоявшимся. На конкурс не поступило ни одной заявки. Информация об этом опубликована на портале госзакупок, передает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, тендер на оказание услуг по ремонту перрона воздушной гавани в Перми объявили 30 марта. Начальная (максимальная) цена лота составила 22,3 млн рублей. В техзадании указано, что подрядчик должен ликвидировать дефекты аэродромного покрытия с помощью горячих асфальтобетонных смесей.
Напомним, после проведенной реконструкции в аэропорту выявили дефекты на перроне и рулежной дорожке. Было заявлено о необходимости заменить дорожное покрытие на новое.
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