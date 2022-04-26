Брянск, 26 апреля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Угрозы поставкам топлива в Брянской области из-за пожара на нефтебазе в Брянске нет. Об этом 26 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

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Как указал губернатор Брянской области, в данный момент по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина на месте пожара идет установление обстоятельств произошедшего и причастных к этому лиц.

Также Богомаз добавил, что сотрудники Роспотребнадзора ведут контроль за наличием в воздухе вредных примесей.

«Никаких угроз с поставками топлива на АЗС нет. В регионе имеются достаточные мощности и запасы, нефтепереработка продолжается», — заключил он в своем сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на данный момент пожар на брянской нефтебазе «Транснефть Брянск – Дружба» полностью ликвидирован.