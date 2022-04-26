Ростов-на-Дону, 26 апреля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В целях охраны приграничных районов Ростовской области созданы дополнительные отряды полиции и военных. Меры были усилены вместе с началом специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире телеканала «Дон 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Ростовская область

«Мы усилили меры, введя режим чрезвычайной ситуации. Мы – приграничный регион, поэтому с нашими пограничниками, военными, органами правопорядка мы усилили всё, что находится в соприкосновении с границей», — сказал глава региона.

По его словам, вводить «жёлтый» уровень террористической опасности в Ростовской области необходимости нет.

«Оценив ситуацию, мы считаем, что принятые меры обеспечивают стабильность на территории региона. Расслабляться ни в коем случае нельзя, но на данный момент мы посчитали, что этого достаточно и в круглосуточном режиме оцениваем ситуацию», — сказал губернатор.

ИА REGNUM сообщало, что ранее «жёлтый» уровень террористической опасности объявили главы Белгородской, Брянской и Курской областей, частично его ввели в Воронежской области, в двух районах Краснодарского края и Крыму. В Ростовской области решили не вводить «жёлтый» уровень террористической угрозы.

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