Делегация Южной Кореи встретилась с премьер-министром Японии
Токио, 26 апреля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Члены делегации избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля встретились 26 апреля с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы делегации, депутата Национального собрания (парламента) Южной Кореи Чон Чжин Сока.
В ходе 25-минутной встречи стороны обсудили отношения между Сеулом и Токио, договорившись прилагать усилия для их развития.
В ходе встречи с журналистами Чон Чжин Сок сообщил о том, что он передали главе правительства Японии письмо от избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, в котором выражена надежда на развитие отношений.
Он не стал раскрывать подробностей беседы, отметив лишь, что достигнуто единство мнений о необходимости прилагать усилия для развития отношений в общих интересах двух стран.
Делегация прибыла в Токио 24 апреля для политических консультаций. 25 апреля делегация встретилась с министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси.