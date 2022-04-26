Токио, 26 апреля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Члены делегации избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля встретились 26 апреля с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы делегации, депутата Национального собрания (парламента) Южной Кореи Чон Чжин Сока.

Иван Шилов ИА REGNUM Кисида Фумио. Премьер-министр Японии

В ходе 25-минутной встречи стороны обсудили отношения между Сеулом и Токио, договорившись прилагать усилия для их развития.

В ходе встречи с журналистами Чон Чжин Сок сообщил о том, что он передали главе правительства Японии письмо от избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, в котором выражена надежда на развитие отношений.

Он не стал раскрывать подробностей беседы, отметив лишь, что достигнуто единство мнений о необходимости прилагать усилия для развития отношений в общих интересах двух стран.

Делегация прибыла в Токио 24 апреля для политических консультаций. 25 апреля делегация встретилась с министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси.