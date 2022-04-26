Ташкент, 26 апреля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Импортозамещение в строительной отрасли в России составляет более 90%. Об этом на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» заявил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

Строительство

«В последнее время не так все просто с иностранными рынками строительных материалов и технологий. Но я думаю, что благодаря нашим друзьям из Узбекистана и еще некоторых стран, мы этот вопрос преодолеем. Тем более что у нас импортозамещение в отрасли, если мы говорим про стандартное жилье, больше 90%», — сказал Стасишин.

Он отметил, что на сегодняшний день в стадии строительства в РФ находится 142 млн кв. м жилья.