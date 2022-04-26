Брюссель, , 10:01 — REGNUM Введение верхнего предела цены на российскую нефть рассматривается в Евросоюзе в качестве одной из альтернатив немедленному запрету на импорт углеводородов из России. Об этом сообщает 26 апреля британская газета Financial Times, ссылаясь на собственный источник.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Собеседник издания рассказал, что такое предложение — только один из вариантов ограничительных мер в отношении импорта российской нефти. Такие меры обсуждаются в контексте шестого пакета санкций против России.

Источник не раскрыл подробнее, какие ещё ограничения обсуждают в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что шестой пакет антироссийских санкций может включать «некоторую форму нефтяного эмбарго».

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