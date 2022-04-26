Брюссель, 26 апреля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Введение верхнего предела цены на российскую нефть рассматривается в Евросоюзе в качестве одной из альтернатив немедленному запрету на импорт углеводородов из России. Об этом сообщает 26 апреля британская газета Financial Times, ссылаясь на собственный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Собеседник издания рассказал, что такое предложение — только один из вариантов ограничительных мер в отношении импорта российской нефти. Такие меры обсуждаются в контексте шестого пакета санкций против России.

Источник не раскрыл подробнее, какие ещё ограничения обсуждают в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что шестой пакет антироссийских санкций может включать «некоторую форму нефтяного эмбарго».

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