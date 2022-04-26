Владивосток, , 10:06 — REGNUM Приморье получит из федерального бюджета 1,1 млрд рублей на ремонт и строительство дорог, в том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Ремонт дороги Yarregion.ru

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«Сейчас формируется перечень объектов, после чего определим подрядчиков и приступим к ремонту. Все работы необходимо провести в течение этого года», — добавили специалисты.

Планируется, что ремонт пройдет на шести больших участках.

Всего в 2022 году в Приморье отремонтируют более 200 км автодорог, более 100 км – по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году на строительство и ремонт дорог из резервного фонда правительства РФ восемь регионов ДФО получат дополнительно деньги. В их числе: Бурятия, Якутия, Забайкалье, Камчатка, Приморье, Приамурье, Колыма и ЕАО.