* запрещённая в России организация

Кабул, 26 апреля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Иван Шилов ИА REGNUM Террорист

«Техрик-е Талибан Пакистан»* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Афганские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали перебрасывать боевиков «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из приграничных районов в другие части Афганистана. Об этом сообщает газета Express Tribune со ссылкой на информированные источники.

Пакистан предупредил афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что, если он не примет меры против «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), это будет иметь тяжёлые последствия. В ответ на решительное требование Пакистана афганские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) решили убедить «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и связанные с ним группировки перебраться из приграничных районов в другие части Афганистана.

Исламабад заявляет, что «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использует афганскую территорию против Пакистана.

Недавно пакистанские ВВС нанесли удары по целям в афганских провинциях Хост и Кунар, заявив, что уничтожили десятки боевиков движения «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но поступили сообщения о том, что в результате ударов погибли десятки афганских мирных жителей.

Удары были нанесены в качестве акта возмездия за гибель семи пакистанских солдат, которые попали в засаду пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Северном Вазиристане недалеко от афганской границы.

Мулла Якуб, министр обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оставил без ответа атаки Пакистана в национальных интересах, но в следующий раз этого может не случиться.