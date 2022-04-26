Москва, 26 апреля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск участницу Pussy Riot Марию Алехину, следует 26 апреля из базы данных ведомства.

Yahoo Мария Алёхина

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ответе на запрос.

О какой именно статье идет речь не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля суд ужесточил наказание для участницы Pussy Riot Марии Алёхиной по делу о нарушении санитарных норм. Вместо ограничения свободы её приговорили реальному сроку в колонии.

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