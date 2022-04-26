Орел, 26 апреля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Мероприятия ко Дню Победы, в том числе акция «Бессмертный полк», состоятся в Орле в очном режиме, вопрос обсуждался 25 апреля на аппаратном совещании, сообщили в пресс-службе облправительства.

Емельянова Зоя ИА REGNUM «Бессмертный полк»

Праздничные и памятные мероприятия в городе уже начались — приведены в порядок памятники, учреждения культуры проводят творческие представления, стартовала акция «Поем всем двором» и «Парад перед домом ветеранов», в рамках которой ветеранов и участников войны поздравляют военнослужащие и работники культуры. С 25 апреля в регионе стартовала акция «Георгиевская ленточка». Запланировано проведение митингов памяти у братских могил и воинских мемориалов.

В День Победы, 9 Мая, на Бульваре Победы состоится торжественная церемония возложения гирлянды Славы к стеле «Город воинской славы» и цветов к бюстам героев. На площади Ленина в 10:00 состоится торжественное шествие войск Орловского территориального гарнизона и юнармейцев в торжественном марше, который завершится плац-концертом «Калинка шагает по планете».

С 12:00 от площади Ленина по центру города, до сквера Танкистов, пройдёт «Бессмертный полк». Во главе шествия его участники пронесут 300-метровую Георгиевскую ленту — символ единства и выражения поддержки российской армии. Вечером на площади состоится концерт, а в 22:00 — традиционный праздничный фейерверк.