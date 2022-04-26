Вашингтон, 26 апреля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко номинирован на приз «Билл Мастертон трофи». Об этом 26 апреля пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Michael Miller Владимир Тарасенко

«Билл Мастертон трофи» — награда, которая ежегодно вручается игроку, проявившему высокую стойкость, преданность хоккею и спортивное мастерство. Каждый клуб номинирует на этот приз по одному кандидату.

Премия основана в 1968 году и названа в честь Билла Мастертона – хоккеиста, скончавшегося в результате травм, полученных во время матча.

Кроме Тарасенко, в список вошли вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс, который проходил курс реабилитации от наркозависимости, и объявивший о завершении карьеры форвард «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф.

Напомним, в сентябре 2020 года Тарасенко перенёс третью за 2,5 года операцию на плече. Из-за этого он пропустил первую половину регулярного чемпионата в сезоне-2020/21.

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