Чебоксары, 26 апреля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Чувашии в 2022 году отремонтируют 26 км федеральной трассы М-7 «Волга», работы планируется завершить к ноябрю. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные работы

Работы по восстановлению дорожного покрытия запланированы на трёх участках трассы М-7: в Моргаушском районе (км 623 – км 631), Чебоксарском (км 631 – км 637 и км 661 — км 670) и Цивильском районах. В управлении сообщают, что отремонтируют 26 км трассы, работы планируется завершить в октябре 2022 года.

Уточняется, что на данных участках асфальт отфрезеруют, уложив два слоя покрытия, что позволит привести дороги в нормативное состояние и повысить их безопасность за счёт сцепления покрытия. По данным ведомства, на наиболее загруженных участках ежедневно проезжает до 37 тыс. транспортных средств.

Помимо этого, запланированы работы по укреплению обочин, замена дорожных знаков, ремонт остановочных площадок у восьми населённых пунктов (Калайкасы, Шупашкаркасы, Питикасы, Вурманкасы, Абашево, Клычево, Байсубаково и Янзакасы).

Всего в текущем году в Чувашии приведут в нормативное состояние 46 км федеральных автодорог.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в ведомстве отмечали, что в Чувашии на участке объездной дороги Чебоксар дорожно-строительные работы выполнены почти на 80%. Реконструкция идёт на трассе М-7 «Волга».