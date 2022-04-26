Омск, 26 апреля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Омской области 21 мая пройдёт Всероссийская акция «Ночь музеев». Как сообщили ИА REGNUM 26 апреля в областном правительстве, это событие в регионе посвятили 200-летию Омской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Омск

В мероприятии примут участие 29 учреждений. Они представят свои музейные программы. Тема «Ночи музеев-2022» — Big Дата. По данным Туристского информационного центра, в тематической программе акции нашли своё отражение более 24 круглых дат. Помимо 200-летнего юбилея Омской области, в 2022 году отметят 350-летие со дня рождения Петра I, 145-летие со дня образования Западно-Сибирского Русского географического общества, 440-летие Сибирского казачьего войска и так далее. Каждый музей-участник «Ночи» представит свою значимую дату.

В текущем году вновь организуют движение автобусов-шаттлов по четырём маршрутам. В шаттлах будут работать экскурсоводы. В том числе они расскажут о юбилейных датах.

Специально к мероприятию разработан бесплатный аудиогид. Само передвижение между музеями превратится в уникальную игру благодаря разработанному городскому квесту.

Как сообщало ИА REGNUM, праздничные мероприятия в рамках 200-летия со дня образования региона стартовали в Омской области в феврале 2022 года.

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