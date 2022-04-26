Чита, , 09:45 — REGNUM Совместная работа министерства экономического развития Забайкалья и руководства торговых сетей помогает сдерживать стоимость основных продуктов питания. За неделю к меморандуму взаимопонимания присоединились 36 предпринимателей из шести районов. Всего на текущий момент соглашение подписали 62 организации торговли в 13 районах, которые обязуются устанавливать торговую наценку не выше 15% к оптово-отпускной цене поставщика.

Соглашение о сдерживании цен в Забайкалье подписали в 13 районах Помощник министра экономического развития Забайкалья Дарья Юринская

«Подчеркну, что это инициатива самих бизнесменов», — пояснил 26 апреля вице-премьер правительства региона Александр Бардалеев.

Меморандум распространяется на группу товаров первой необходимости. Это молоко, подсолнечное масло, сахар-песок, пшеничная мука, круглозернистый рис, гречневая крупа, макаронные изделия, соль и хлеб.

Как сообщало ИА REGNUM, новые антироссийские санкции Америка и Европа стали вводить после спецоперации на Украине. Ранее (2 марта) губернатор Забайкалья Александр Осипов на встрече с представителями средств массовой информации заявил, что санкции не повлияют на реализацию нацпроектов и государственных программ в регионе.

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