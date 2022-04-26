Саратовской области на ремонт дорог выделено больше всего средств
Саратов, 26 апреля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Саратовской области в 2022 году запланирован ремонт 400 км автодорог. Из федерального бюджета на модернизацию дорожной сети дополнительно выделяется 8 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Саратовской области выделяется самый большой объем финансовой поддержки среди 63 регионов страны, получивших дополнительные средства на дорожные работы.
Ожидается, что к 1 января 2023 года к нормативному состоянию в Саратовской области приведут 29,1% дорог регионального и межмуниципального значения.
Ранее ИА REGNUM сообщало, 700 млн рублей Пензенской области выделяется на капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 «Урал», 249 млн рублей — на капитальный ремонт автодороги Р-208 (Тамбов — Пенза), 100 млн рублей направят на дороги регионального значения.
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