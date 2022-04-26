Саратов, 26 апреля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Саратовской области в 2022 году запланирован ремонт 400 км автодорог. Из федерального бюджета на модернизацию дорожной сети дополнительно выделяется 8 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Pixabay.com Ремонт дороги

Саратовской области выделяется самый большой объем финансовой поддержки среди 63 регионов страны, получивших дополнительные средства на дорожные работы.

Ожидается, что к 1 января 2023 года к нормативному состоянию в Саратовской области приведут 29,1% дорог регионального и межмуниципального значения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 700 млн рублей Пензенской области выделяется на капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 «Урал», 249 млн рублей — на капитальный ремонт автодороги Р-208 (Тамбов — Пенза), 100 млн рублей направят на дороги регионального значения.

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