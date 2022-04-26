Вашингтон, 26 апреля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Происходящая в Европе в настоящее время компания по сносу и осквернению памятников воинам-освободителям Красной армии – это проявление глупости. Об этом 26 апреля заявил ветеран Второй мировой войны из США Фрэнк Кон.

Воины-освободители

«Разрушать памятники, отражающие прошлую дружбу — глупо. Запрещать спортсменам участвовать в соревнованиях на том основании, что они русские, даже если у них нет политической ангажированности — глупо. Каждого человека необходимо оценивать по его или ее собственным делам», — приводит его слова РИА Новости.

Отметим, Кон вместе с семьей в 1938 году бежал из нацистской Германии из-за преследований евреев и в 1943 году пошел на службу в Вооруженные силы США, в 1944 высадившись во Франции и приняв участие в американском наступлении на немцких фашистов.