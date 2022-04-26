Тирасполь, 26 апреля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Приднестровья проверит появившуюся в соцсетях информацию о взрыве, якобы прогремевшем в крупном радиоцентре в селе Маяк. Об этом сообщили 26 апреля в ведомстве.

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«Мы изучаем эту информацию. На место выехала оперативная группа», — сообщили ТАСС в МВД.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о взрыве, якобы произошедшем в приднестровском поселке Маяк. Сообщалось, что, по предварительным данным, были взорваны две вышки связи.