Екатеринбург, 26 апреля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Свердловской области на автодороге «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» вечером 25 апреля произошло смертельное ДТП. Погиб 15-летний подросток, находившийся за рулём автомобиля, сообщили журналистам в ГИБДД ГУ МВД по региону.

ДТП

По предварительным данным, несовершеннолетний не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там машина столкнулась с грузовым автомобилем. В результате столкновения легковое транспортное средство загорелось. Подросток получил травмы, не совместимые с жизнью. Он кончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что автомобиль принадлежит матери погибшего. Женщина обучается в автошколе, и приобрела автомобиль, чтобы ездить на нем после получения водительского удостоверения. Пока на автомобиле передвигался дед несовершеннолетнего. Подросток, оставшись у него дома, забрал ключи от автомобиля и сел за руль иномарки.

По словам водителя грузовика, автомобиль внезапно выехал на его полосу. Столкновения избежать не удалось. На автомобилиста составили административный протокол из-за отсутствия в тахографе карты водителя. По факту ДТП проводится расследование.