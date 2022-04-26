Ирбит, Свердловская область, 26 апреля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Сборку мотоциклов марки «Урал» переносят из Свердловской области в Петропавловск (Казахстан). Об этом заявил журналистам генеральный директор компании Ural Motorcycles Илья Хаит.

(сс) James Coleman Мотоцикл

По его словам, это связано с нехваткой комплектующих импортного производства, попадающих под санкции, и с запретом на импорт из России техники. Большую часть мотоциклов Ural продают в США и иные страны Запада.

При этом Ирбитский мотоциклетный завод продолжит свою работу. На нём будут изготавливать элементы корпуса и рамы. В то же время часть сотрудников сократят, а в Петропавловске наймут новых.

Напомним, мотоциклетный завод находится в Ирбите и работает с ноября 1941 года. На предприятии выпускают мотоциклы тяжёлого класса.