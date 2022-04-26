Якутск, , 10:03 — REGNUM В школах, домах престарелых и инвалидов Якутии, а также в детских домах и среди незащищённых слоёв населения проведут республиканскую акцию «Мы — патриоты!». Цель мероприятия — привить подрастающему поколению чувство любви к своей стране, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Якутии.

Строевая песня кадет из Калмыцкого казачьего округа Екатерина Булатова © ИА REGNUM

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«В наши непростые времена мы сегодня показываем свою сплоченность, верность, надежность нашему государству, нашей семье, верность, надежность дружбе и товариществу. Мы будем дальше развивать нашу республику и Россию. Республика вкладывает огромные усилия в материальную базу и в Якутскую кадетскую школу, где проходит наше первое мероприятие, и всех общеобразовательных учреждениях, и мы действительно оправдываем доверие со стороны гражданского общества в том, чтобы наши дети были патриотичны, чтобы они учились хорошо, чтобы они были верными, надежными гражданами своей страны», — отметила инициатор акции, омбудсмен Якутии Сардана Гурьева.

Мероприятие будет проводиться в несколько этапов с апреля по июнь. У детей намерены, в том числе, сформировать способность проявить себя в укреплении и защите государства в будущем.

«Питаю надежду, что сегодняшнее мероприятие позволит сформировать у вас качество патриотизма и любовь к Родине. В России великая сила, великая история. Вы — молодежь, вы – великая сила России!», — обратился на открытии акции к курсантам кадетской школы первый заместитель Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Якутии Никита Воробьёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области учреждениям образования поставили задачу воспитать настоящих патриотов. В школах и колледжах региона раз в неделю занятия будут начинать с подъёма флага России и пения гимна страны.