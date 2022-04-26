Улан-Удэ, , 09:42 — REGNUM Бурятия получит из федерального бюджета дополнительно 1 млрд рублей на ремонт дорог. Об этом написал в своём телеграмм-канале глава республики Алексей Цыденов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дорога в Бурятии УГИБДД по Бурятии

По его словам, было прямое поручение об этом от президента Владимира Путина. Полученные средства будут направлены на ремонт 40 км проблемных участков региональных дорог. Ввод из в строй планируется уже в этом году.

«Строительство новых и приведение в порядок действующих автомобильных дорог остаётся большой и важной задачей, которую мы решаем при поддержке нашего президента и правительства», — отметил глава Бурятии.