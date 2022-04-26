Улан-Удэ, 26 апреля 2022, 09:42 — REGNUM Бурятия получит из федерального бюджета дополнительно 1 млрд рублей на ремонт дорог. Об этом написал в своём телеграмм-канале глава республики Алексей Цыденов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, было прямое поручение об этом от президента Владимира Путина. Полученные средства будут направлены на ремонт 40 км проблемных участков региональных дорог. Ввод из в строй планируется уже в этом году.
«Строительство новых и приведение в порядок действующих автомобильных дорог остаётся большой и важной задачей, которую мы решаем при поддержке нашего президента и правительства», — отметил глава Бурятии.