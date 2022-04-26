Москва, , 09:42 — REGNUM В Москве 25 апреля были открыты еще 13 новых центров «Московское долголетие». Теперь в столице действует 34 центра московского долголетия, сообщается на портале мэра столицы.

Участники проекта «Московское долголетие» Дарья Антонова © ИА REGNUM

На базе центров организовано 1143 клуба по интересам, постоянными участниками которых стали более 22 тысяч москвичей старшего возраста. Женщины составляют порядка 75% посетителей центров vосковского долголетия, мужчины — 25%.

Центры «Московское долголетие» открыты в районе Вешняки, Капотня, Хамовники, городском округе Троицк, поселении Новофедоровском и Десеновском и др. К концу 2022 года их число вырастет в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2022 года число центров «Московское долголетие» планируется увеличить до 71.

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