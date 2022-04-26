Москва, 26 апреля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Москве 25 апреля были открыты еще 13 новых центров «Московское долголетие». Теперь в столице действует 34 центра московского долголетия, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Участники проекта «Московское долголетие»

На базе центров организовано 1143 клуба по интересам, постоянными участниками которых стали более 22 тысяч москвичей старшего возраста. Женщины составляют порядка 75% посетителей центров vосковского долголетия, мужчины — 25%.

Центры «Московское долголетие» открыты в районе Вешняки, Капотня, Хамовники, городском округе Троицк, поселении Новофедоровском и Десеновском и др. К концу 2022 года их число вырастет в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2022 года число центров «Московское долголетие» планируется увеличить до 71.

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