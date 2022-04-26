Париж, 26 апреля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Заседание совета министров Франции, вероятно, последнее собрание нынешнего правительства во главе с премьер-министром Жан Кастексом, состоится в четверг, 28 апреля, в 11 часов утра, сообщает Le Figaro.

Richard Ying et Tangui Morlier Зал заседаний Франции

Это также будет первое совещание совета министров Эммануэля Макрона после переизбрания на второй пятилетний срок. Глава государства работает над составом своего будущего правительства.

Эммануэль Макрон намерен не только заменить своего премьер-министра Жана Кастекса, но и в значительной степени обновить состав правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце недели премьер-министр Франции Жан Кастекс должен подать заявление об отставке.