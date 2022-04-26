Цхинвал, , 09:42 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 26 апреля прошёл медицинское обследование на предмет употребления наркотиков. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Анатолий Бибилов Sputnik-ossetia.ru

«Получил результат. В исследуемой биологической среде наркотические вещества не обнаружены», — написал Бибилов и обнародовал фотографии справок.

Ранее кандидат в президенты Южной Осетии, лидер партии «Ныхас» Алан Гагловев в ходе предвыборных теледебатов призвал Бибилова сдать тест на наркотики. Действующий глава республики отметил, что сегодня не встретил конкурента в медицинском центре.

«Я думал, что Алан Эдуардович всё равно придёт и проверит. Предоставит справки», — отметил Бибилов.

Напомним, в первом туре выборов президента Южной Осетии Бибилов уступил Галоеву, набрав 34,95% голосов. Лидер партии «Ныхас» получил 38,55%. Второй тур должен пройти 8 мая.