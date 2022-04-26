Санкт-Петербург, , 09:46 — REGNUM В Москве задержали троих человек, в том числе несовершеннолетних, по подозрению в подрыве петарды у квартиры в доме на Товарищеском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщили 26 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ЧП в жилом доме в Петербурге (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / фото: Анна Д.) vk. com/spb_today

Напомним, ЧП произошло в ночь на понедельник, 25 апреля. Около 03:00 мск в квартире на восьмом этаже дома №22 корпус 1 по Товарищескому проспекту в Невском районе Петербурга прогремел хлопок, предположительно, от петарды. В результате в жилом помещении, а также на 7-м и 8-м этажах общей лестницы выбило окна, на трех последних этажах многоэтажного дома появилась трещина, повреждены двери лифта. Повреждения от падающих фрагментов окон получили припаркованные возле дома автомобили. Люди не пострадали.

Расследуя происшествие, полицейские установили возможную причастность к произошедшему 16-летних брата и сестры, а также их 27-летней знакомой, все они — жители города Москва. Выяснилось, что свой действия они направили против 35-летнего жильца дома на Товарищеском проспекте.

«Сотрудники уголовного розыска Главка выехали в столицу и задержали всех троих подозреваемых. В ближайшее время их доставят в Петербург для проведения следственных действий», — рассказали в ведомстве уточнив, что устанавливаются мотив и иные лица, причастные к данному инциденту.

Отметим, что по данному факту ГСУ СК по Петербургу возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом»).

Читайте ранее в этом сюжете: Взрыв петарды в петербургском доме расценили как покушение на убийство