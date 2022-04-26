Владикавказ, 26 апреля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Северной Осетии ко Дню Победы состоится акция «Посмотри на их лица». Она заключается в том, чтобы разместить фотографии участников Великой Отечественной войны на рекламных баннерах. Со всех 1300 имеющихся в столице региона баннеров в праздничные майские дни будут смотреть на жителей РСО-Алании и её гостей герои-фронтовики, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Photolure «Бессмертный полк»

Всего для участия в акции подано около десяти тысяч заявок. Ход реализации проекта власти республики обсудили 25 апреля на еженедельном совещании при главы РСО-Алании Сергее Меняйло. Он подчеркнул, что необходимо охватить акцией по возможности большее число желающих. Для этого он поручил проследить, чтобы портреты не повторялись.

«Во Владикавказе зарегистрировано 1300 баннеров. Мы также готовим видеоформат на светодиодном экране. У нас их три, — обратил внимание глава администрации Владикавказа Вячеслав Мильдзихов.