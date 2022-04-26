В РСО-Алании ко Дню Победы разместят фотографии фронтовиков на баннерах
Владикавказ, 26 апреля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Северной Осетии ко Дню Победы состоится акция «Посмотри на их лица». Она заключается в том, чтобы разместить фотографии участников Великой Отечественной войны на рекламных баннерах. Со всех 1300 имеющихся в столице региона баннеров в праздничные майские дни будут смотреть на жителей РСО-Алании и её гостей герои-фронтовики, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
Всего для участия в акции подано около десяти тысяч заявок. Ход реализации проекта власти республики обсудили 25 апреля на еженедельном совещании при главы РСО-Алании Сергее Меняйло. Он подчеркнул, что необходимо охватить акцией по возможности большее число желающих. Для этого он поручил проследить, чтобы портреты не повторялись.