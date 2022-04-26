Москва, , 09:40 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с выбросами химикатов в Западном жилом районе Ростова-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

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Ростовчане в очередной раз попросили «обратить внимание на угрозы здоровью в связи с едким запахом, исходящим от работающего завода по производству ковров». По словам горожан, экологическая обстановка остается без должного внимания властей к данной проблеме.

Руководителю донского управления СКР Аслану Хуаде поручено доложить о ходе процессуальной проверки. Центральный аппарат ведомства взял ситуацию на контроль.

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава СКР поручал донскому управлению СКР провести проверку по обращению жителей ЖК «Западная резиденция» об ухудшении экологической ситуации в связи с расположенным неподалёку от жилых домов предприятием.

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