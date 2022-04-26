Калуга, , 10:32 — REGNUM В Калужской области более 1200 женщин в возрасте от 40 лет в апреле 2022 года прошли бесплатное обследование в передвижном маммографическом комплексе. Об этом 26 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

Передвижной маммографический комплекс Министерство здравоохранения Калужской области

С 2018 года по инициативе Калужского областного клинического онкологического диспансера ежегодно с весны по осень три мобильных комплекса посещают для проведения исследований отдаленные населённые пункты области, где маммографическое обследование проходят от 14 до 15 тысяч женщин. Средства на эти цели выделяются областным бюджетом и Фондом ОМС.

С 18 по 29 апреля передвижные маммографические комплексы работают на территории калужской городской поликлиники и на территории Кировской Центральной районной больницы города Киров. 25 апреля передвижной комплекс работал на фельдшерско-акушерском пункте в селе Колюпаново, 26 апреля обследование состоится на фельдшерско-акушерском пункте в Ромодановских двориках областного центра, 27 апреля маммографический комплекс будет работать на фельдшерско-акушерском пункте в селе Шопино, с 28 апреля по 6 мая — у калужской поликлиники «Правобережье». Записаться на обследование можно по телефону горячей линии 88 002 226 435.

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