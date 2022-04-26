Пермь, 26 апреля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Пермском крае из бюджета на поддержку занятости в муниципальных образованиях направят дополнительно почти 170 млн рублей. Деньги пойдут на организацию и проведение оплачиваемых общественных работ для нетрудоустроенных граждан. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Бен Шан. Безработица

Работодатели, создавшие вакансии для общественных работ, смогут получить субсидии в размере от 20 до 30 тыс. рублей на одного трудоустроенного. Выплата осуществляется авансом, а не в качестве возмещения понесенных затрат, как было ранее.

Губернатор Дмитрий Махонин акцентировал внимание на том, что с начала 2021 года уровень безработицы в регионе сократился втрое. На сегодняшний день уровень безработицы составляет 0,7%, что ниже общероссийского показателя.

«Тем не менее, на учете в краевой службе занятости состоят 12,5 тыс. соискателей. Это подтверждает, что в регионе желающих найти работу значительное количество. Чтобы помочь людям с трудоустройством – и регион, и федерация принимают беспрецедентные меры поддержки. В этом году на восстановление рынка труда в Прикамье направляем почти 630 млн рублей. При этом 560 млн рублей пойдет на субсидии работодателям, которые примут сотрудников или сохранят занятость отдельных категорий работников. в том числе 167,1 млн руб. направим на организацию общественных работ. Это позволит временно трудоустроить почти 2,5 тыс. человек», — сказал он.

По данным минсоцразвития, в семи муниципальных образования Пермского края ситуация на рынке стабильная и уровень безработицы ниже среднекраевого значения. В 36 муниципальных образованиях уровень безработицы превышает среднекраевой показатель.