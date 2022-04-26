Ташкент, , 09:38 — REGNUM Льготная ипотека по сниженной ставке 9% начнёт действовать в ближайшее время. Об этом на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» заявил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

Никита Стасишин Minstroyrf.gov.ru

«Что сегодня в фокусе? В первую очередь это ипотека. Вчера президентом Владимиром Владимировичем Путиным было дано указание изменить ставку по льготной ипотеке. В ближайшие дни она будет 9% для всех категорий граждан, которые хотят купить жилье на этапе стройки на всех территориях и регионах нашей страны», — сказал Стасишин.

Накануне президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9%.